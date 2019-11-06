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Кабмин планирует в 2020 собрать более 10 млрд грн дополнительных налогов

Новости » Экономика     06.11.2019 - 15:11
Кабмин планирует в 2020 собрать более 10 млрд грн дополнительных налогов
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Цифры заложены в проект госбюджета-2020

В проекте государственного бюджета на 2020 год доходная часть увеличена за счет увеличения плана по сбору налогов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

Согласно документу, налог и сбор на доходы физических лиц увеличен на 4,7 млрд грн (в проекте к первому чтению планировалось собрать 124,7 млрд грн).

Кроме того, налог на прибыль предприятий увеличен на 4,3 млрд грн. Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) увеличен на 3,3 млрд грн.

В то же время рентная плата за пользование недрами уменьшена на 3,3 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров представил проект закона о государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению 5 ноября. Правительство ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%.

По сравнению с редакцией законопроекта, представленного к первому чтению, доходы государственного бюджета на 2020 год предложено увеличить на 14,2 млрд грн - с 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн. Расходы доработанного проекта бюджета увеличены на 10,1 млрд грн - с 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефицит составит 2,09% ВВП.

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