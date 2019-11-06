ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді пропонують підвищити ставки екологічного податку в 4 рази

Новини » Політика     06.11.2019 - 18:53
Раді пропонують підвищити ставки екологічного податку в 4 рази
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що ініціатива дозволить збільшити надходження від сплати екологічного податку до загального фонду держбюджету до 14 млрд гривень

У Верховній раді зареєстровано законопроект №2367 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшенню медико-санітарного забезпечення громадян. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Автори законопроекту - група народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Зокрема, передбачається вчетверо збільшити ставки податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у водні об'єкти, розміщення відходів у спеціально відведених місцях, за виробництво радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), а також за їх тимчасове зберігання виробниками понад установлений строк.

Очікується, що ініціатива дозволить збільшити надходження від сплати екологічного податку до загального фонду державного бюджету до 14 млрд гривень.

"Прийняття зазначеного законопроекту... створить стимул для зниження рівня викидів, як на державному рівні, так і на рівні регіональних систем управління, а також для збільшення питомої ваги екологічно орієнтованих інвестицій та забезпечить повноцінне фінансування заходів, що сприяють зміцненню здоров'я і поліпшення медико-санітарного забезпечення громадян Україна", - зазначено в пояснювальній.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував Кабінету міністрів України розглянути можливість введення нових податків і зборів, надходження від яких будуть спрямовані на підтримку людей, хворих орфанними (рідкісними) захворюваннями.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Олексій Гончарук запевнив, що в державному бюджеті на 2020 рік уряд не закладав підвищення податків.

Варто відзначити, в проекті державного бюджету на 2020 рік дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану зі збору податків. Зокрема, податок і збір на доходи фізичних осіб збільшено на 4,7 млрд грн (у проекті до першого читання планувалося зібрати 124,7 млрд грн).

Комітет ВР прийняв рішення щодо пов'язаних з анбандлінгом змін до закону про закупівлі Комітет рекомендує Раді заборонити нардепам брати у помічники родичів
Новини України экологияВерховна РадаПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся