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В бюджете-2020 повышения налогов не будет, - Гончарук

Новости » Политика     05.11.2019 - 11:38
В бюджете-2020 повышения налогов не будет, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам премьера, правительство не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук заверил, что в государственном бюджете на 2020 год правительство не закладывало повышение налогов. Об этом он сказал в ходе презентации бюджета на заседании Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство сейчас работает 24 на 7 для начала запуска экономики.

"Правительство сейчас работает 24 на 7 для начала запуска экономики. Мы в этом бюджете не планируем повышать налоги. Правительство не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов", - сказал Гончарук.

Напомним, Кабинет министров Украины представляет подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении. Примечательно, что в бюджете-2020 заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли.

Добавим также, бюджет-2020 получил более 2,5 тыс. поправок ко второму чтению. Так, министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что проект госбюджета-2020 подадут на второе чтение не позднее 3 ноября.

Маркарова: проект бюджета-2020 существенно изменен Кабмин представляет проект бюджета-2020
Новости Украины Алексей ГончарукБюджет 2020Налоги
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