В Раде предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных в Украине

В Верховную Раду внесли законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР и нардепа Кирилла Нестеренко.
Один из инициаторов законопроекта депутат Нестеренко отмечает, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем людям, которые действительно помогают украинским военным. Оно будет сковывать их действия.
Он надеется, что Рада проголосует законопроект 8-9 июля.
Напомним, 5 июля Генштаб заявил, что военнообязанные не смогут свободно передвигаться по Украине.
Позже в Генштабе объяснили, что украинцы смогут передвигаться в пределах области, в которой они живут. Но нужно будет обращаться за разрешением в ТЦК чтобы выехать из области.