UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных в Украине

Фото: в Раде предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховную Раду внесли законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР и нардепа Кирилла Нестеренко.

Один из инициаторов законопроекта депутат Нестеренко отмечает, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем людям, которые действительно помогают украинским военным. Оно будет сковывать их действия.

Он надеется, что Рада проголосует законопроект 8-9 июля.

Напомним, 5 июля Генштаб заявил, что военнообязанные не смогут свободно передвигаться по Украине.

Позже в Генштабе объяснили, что украинцы смогут передвигаться в пределах области, в которой они живут. Но нужно будет обращаться за разрешением в ТЦК чтобы выехать из области.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в УкраинеВойна России против УкраиныВерховная рада