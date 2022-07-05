В Раде предлагают отменить ограничения на передвижение военнообязанных в Украине

В Верховную Раду внесли законопроект об отмене всех ограничений на передвижение военнообязанных в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР и нардепа Кирилла Нестеренко.

Один из инициаторов законопроекта депутат Нестеренко отмечает, что ограничения на передвижение военнообязанных будут мешать тем людям, которые действительно помогают украинским военным. Оно будет сковывать их действия. Он надеется, что Рада проголосует законопроект 8-9 июля.