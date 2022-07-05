У Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні

У Верховну Раду внесли законопроект про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта на сайті ВР та Кирилла Нестеренка.
Один з ініціаторів законопроекту депутат Нестеренко зазначає, що обмеження на пересування військовозобов'язаних будуть заважати тим людям, хто дійсно допомагає українським військовим. Воно буде сковувати їхні дії.
Він сподівається, що Рада проголосує законопроект 8-9 липня.
Нагадаємо, 5 липня Генштаб заявив, що військовозобов'язані не зможуть вільно пересуватися Україною.
Пізнше у Генштабі пояснили, що українці зможуть пересуватися у межах області, в якій вони мешкають. Але потрібно буде звертатися за дозволом у ТЦК, щоб виїхати з області.