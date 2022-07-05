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У Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні

Фото: в Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Верховну Раду внесли законопроект про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта на сайті ВР та Кирилла Нестеренка.

Один з ініціаторів законопроекту депутат Нестеренко зазначає, що обмеження на пересування військовозобов'язаних будуть заважати тим людям, хто дійсно допомагає українським військовим. Воно буде сковувати їхні дії.

Він сподівається, що Рада проголосує законопроект 8-9 липня.

Нагадаємо, 5 липня Генштаб заявив, що військовозобов'язані не зможуть вільно пересуватися Україною.

Пізнше у Генштабі пояснили, що українці зможуть пересуватися у межах області, в якій вони мешкають. Але потрібно буде звертатися за дозволом у ТЦК, щоб виїхати з області.

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