У Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні

Фото: в Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні (Getty Images)

У Верховну Раду внесли законопроект про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта на сайті ВР та Кирилла Нестеренка.

Один з ініціаторів законопроекту депутат Нестеренко зазначає, що обмеження на пересування військовозобов'язаних будуть заважати тим людям, хто дійсно допомагає українським військовим. Воно буде сковувати їхні дії. Він сподівається, що Рада проголосує законопроект 8-9 липня.