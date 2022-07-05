ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 05 липня 2022 21:27
У Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні Фото: в Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Верховну Раду внесли законопроект про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта на сайті ВР та Кирилла Нестеренка.

Один з ініціаторів законопроекту депутат Нестеренко зазначає, що обмеження на пересування військовозобов'язаних будуть заважати тим людям, хто дійсно допомагає українським військовим. Воно буде сковувати їхні дії.

Він сподівається, що Рада проголосує законопроект 8-9 липня.

Нагадаємо, 5 липня Генштаб заявив, що військовозобов'язані не зможуть вільно пересуватися Україною.

Пізнше у Генштабі пояснили, що українці зможуть пересуватися у межах області, в якій вони мешкають. Але потрібно буде звертатися за дозволом у ТЦК, щоб виїхати з області.

Читайте РБК-Україна в Google News
мобилизация в Украине Війна Росії проти України Верховна рада
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності