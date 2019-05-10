Раде предлагают новую дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Сугоняко зарегистрировал новый проект постановления №10270-4 об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Так, постановление "О проведении Верховной радой Украины торжественного заседания по случаю принятия присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 1 июня 2019 года" было зарегистрировано 10 мая.

Последний этап прохождения документа - проект получен ВР и передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее сообщалось, что внефракционный нардеп Виктор Балога зарегистрировал проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Новоизбранный президент сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако в итоге нардепы решили принять решение уже на заседании Рады.

Ранее первый заместитель спикера ВР Ирина Геращенко рассказала, что Рада начнет рассмотрение постановления о назначении даты инаугурации на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая 2019 года. Первый вице-спикер уверена, что Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации.