В Раде зарегистрирован новый проект постановления об инаугурации 19 мая

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Внефракционный нардеп Виктор Балога зарегистрировал проект постановления касательно инаугурации

Внефракционный народный депутат Виктор Балога зарегистрировал проект постановления касательно инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится на сайте парламента.

Постановление №10270-1 О проведении торжественного заседания ВРУ, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины появилось на сайте Верховной рады.

Отметим, текст проекта постановления отсутствует.

"Сегодня я зарегистрировал в Верховной раде проект постановления о назначении даты торжественного заседания парламента, на котором новый президент должен принести присягу и приступить к выполнению своих полномочий. Я предложил назначить инаугурацию на 19 мая", - написал Балога в Facebook.

Напомним, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Зеленский сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, было много мнений и решение примут уже на заседании Рады.

Накануне в парламент был внесен проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Сейчас проект постановления "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" передан на рассмотрение руководству.