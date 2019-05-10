Раді пропонують нову дату інавгурації Зеленського

Депутат Верховної ради України Олександр Сугоняко зареєстрував новий проект постанови №10270-4 щодо інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Так, постанова "Про проведення Верховною радою України урочистого засідання з нагоди складення присяги українському народові новообраним президентом України 1 червня 2019 року" була зареєстрована 10 травня.

Останній етап проходження документу - проект одержано ВР і передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що позафракційний нардеп Віктор Балога зареєстрував проект постанови щодо інавгурації Зеленського 19 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, Володимир Зеленський провів зустріч з главами фракцій Верховної ради. Новообраний президент повідомив, що наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак у підсумку нардепи вирішили ухвалити рішення уже на засіданні Ради.

Раніше перший заступник спікера ВР Ірина Геращенко розповіла, що Рада почне розгляд постанови про призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня 2019 року. Перший віце-спікер впевнена, що Рада оперативно прийме постанову про призначення дати інавгурації.