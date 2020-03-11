В Раде появился текст законопроекта Зеленского об усовершенствовании СБУ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства определил законопроект как безотлагательный

В Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный. В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной рады.

Проектом закона предусматривается изложить в новой редакции ЗУ "О Службе безопасности Украины" и внести изменения в ряд законодательных актов Украины по вопросам деятельности ведомства.

Законопроектом предлагаются изменения в части правовой регламентации деятельности Службы безопасности Украины, в частности, предусмотрено:

закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и ее обеспечение;

четкое определение цели деятельности СБУ, а также ее функций и полномочий в соответствии с современными вызовами, реальными и потенциальными угрозами государственной безопасности Украины;

внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности, а также расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы.

Также документом предлагается оптимизация организационно-штатного построения Службы безопасности Украины, способной обеспечивать своевременное реагирование на актуальные угрозы государственной безопасности Украины.

Предлагается и внедрение полного поэтапного прекращения комплектования Службы безопасности Украины военнослужащими и обеспечение ее постепенного превращения в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями; осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников Службы безопасности Украины; обновление и детализацию положений ЗУ "О национальной безопасности Украины".

Напомним, Зеленский 10 марта внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный. Ранее его текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.

Добавим также, глава государства зарегистрировал в ВР два законопроекта об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы в связи с новой редакцией закона об СБУ.