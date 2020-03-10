Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 марта, внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный. В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной рады.

Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на вечер вторника нет.

Напомним, ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.

Кроме того, в октябре прошлого года СБУ поддержала концепт законопроекта о реформировании Службы. Согласно законопроекту планируется сокращение численности состава, отказ от несвойственных функций и деполитизация специальной службы.

Также РБК-Украина сообщало, что глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский сообщал, что законопроект о реформе СБУ должны внести в парламент не позднее марта.