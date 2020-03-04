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Законопроект о реформе СБУ должны внести в Раду в ближайшие дни, - Баканов

Новости » Политика     04.03.2020 - 21:54
Законопроект о реформе СБУ должны внести в Раду в ближайшие дни, - Баканов
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Офис президента находится на финальной стадии разработки законопроекта

Законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в Раду в ближайшие дни. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект об СБУ был передан в Офис президента.

"Передал проект закона, разработанный Службой безопасности в Офис президента. Учитывая огромное количество мнений по этому поводу, мнения международных партнеров, экспертов, я принимал участие в рабочей группе по этому вопросу до того момента, как мы не утвердили 12-ю финальную редакцию закона о Службе безопасности Украины. Знаю, что они уже на финальной стадии. В ближайшие дни закон появится в Верховной раде", - заявил Баканов.

Напомним, в октябре 2019 года СБУ поддержала концепт законопроекта о реформировании Службы. Согласно законопроекту планируется сокращение численности состава, отказ от несвойственных функций и деполитизация спецслужбы.

Также РБК-Украина писало, что глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский сообщал, что законопроект о реформе СБУ должны внести в парламент не позднее марта.

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