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Зеленский предлагает Раде изменить два кодекса из-за новой редакции закона о СБУ

Новости » Политика     11.03.2020 - 12:03
Зеленский предлагает Раде изменить два кодекса из-за новой редакции закона о СБУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду два проекта законов, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроекты №3197 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона" О Службе безопасности Украины "и №3198" О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины" были зарегистрированы в парламенте во вторник, 10 марта.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, сейчас тексты проектов законов отсутствуют на сайте парламента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 марта внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный. В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной рады.

Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на утро среды нет.

Как писало РБК-Украина, ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что законопроект о реформе Службы безопасности Украины должен быть внесен в ВР в ближайшие дни.

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