У Раді з'явився текст законопроекту Зеленського про вдосконалення СБУ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави визначив законопроект як невідкладний

У Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Про це свідчать дані на сайт ВР.

Зеленський подав до парламенту законопроект як невідкладний. В цей час документ знаходиться на розгляді керівництва Верховної ради.

Проектом закону передбачається викласти в новій редакції ЗУ "Про Службу безпеки України" та внести зміни до низки законодавчих актів України з питань діяльності відомства.

Законопроектом пропонуються зміни щодо правової регламентації діяльності Служби безпеки України, зокрема, передбачено:

закріплення змісту ключових понять, що характеризують сферу державної безпеки та її забезпечення;

чітке визначення мети діяльності СБУ, а також її функцій та повноважень відповідно до сучасних викликів, реальних і потенційних загроз державній безпеці України;

впровадження ризик-орієнтованого підходу до протидії загрозам державній безпеці, а також розширення інформаційно-аналітичного вектору роботи спецслужби.

Також документом пропонується оптимізація організаційно-штатної побудови Служби безпеки України, спроможної забезпечувати своєчасне реагування на актуальні загрози державній безпеці України.

Пропонується і впровадження повного поетапного припинення комплектування Служби безпеки України військовослужбовцями та забезпечення її поступового перетворення у відомство, що комплектується особами зі спеціальними званнями; осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників Служби безпеки України; оновлення і деталізацію положень ЗУ "Про національну безпеку України".

Нагадаємо, Зеленський 10 березня вніс до Верховної ради законопроект №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Зеленський подав до парламенту законопроект як невідкладний. Раніше його текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, глава СБУ Іван Баканов заявляв, що законопроект про реформу Служби безпеки України має бути внесений до ВР найближчими днями.

Додамо також, глава держави зареєстрував у ВР два законопроекти про зміни до Бюджетного та Податкового кодексів у зв'язку з новою редакцією закону про СБУ.