В Раде появился текст закона о финансировании Госфонда регионального развития

В Верховной раде Украины появился текст правительственного законопроекта №2202 "О внесении изменений в статью 24-1 Бюджетного кодекса Украины (о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития)". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в статью 241 Бюджетного кодекса в части:

обеспечение прогнозируемости процесса определения объема ГФРР;

введение открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет ГФРР (финансирование только через прозрачные конкурсные процедуры при условии доказанной экономической или социальной эффективности);

усовершенствование процедуры распределения средств ГФРР между регионами с учетом уровня их развития (средства ГФРР будут распределяться между регионами с учетом численности их населения, показателя валового регионального продукта).

Также документом предусматривается направление средств ГФРР исключительно на реализацию Государственной стратегии регионального развития и региональных стратегий развития. Предлагается отказ от установления отраслевых (секторальных) квот для проектов (10% на спортивную инфраструктуру, энергоэффективность и т.д.) - целесообразность этих проектов должна быть определена Госстратегией или региональными стратегиями развития, подтверждена конкурсным отбором.

Кроме того, законом устанавливаются предохранители, которые не допустят лоббирования личных интересов отдельных должностных лиц во время конкурсного отбора проектов (онлайн-трансляция заседаний комиссии, представление, отбор и оценка через онлайн-платформу dfrr.minregion.gov.ua в соответствии с определенными правительством и министерством процедур).

К тому же документом предусмотрено, что в рамках ГФРР могут объединяться средства международной технической помощи (которые получает Украина на региональное развитие). Направление таких средств будет осуществляться решением Кабмина на реализацию важных проектов общенационального значения.

Напомним, Кабмин на заседании 29 сентября одобрил законопроект по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Как писало РБК-Украина ранее, в правительстве в конце прошлого года сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2019 год запланировано увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн.

Отметим также, президент Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года одобрить новую государственную стратегию регионального развития на 2021 - 2027 годы.