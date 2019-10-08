У Раді з'явився текст закону про фінансування Держфонду регіонального розвитку

У Верховній раді України з'явився текст урядового законопроекту №2202 "Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України (щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку)". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проектом закону передбачено внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу у частині:

забезпечення прогнозованості процесу визначення обсягу ДФРР;

запровадження відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок ДФРР (фінансування лише через прозорі конкурсні процедури та за умови доведеної економічної або соціальної ефективності);

удосконалення процедури розподілу коштів ДФРР між регіонами з урахуванням рівня їх розвитку (кошти ДФРР розподілятимуться між регіонами з урахуванням чисельності їх населення, показника валового регіонального продукту).

Також документом передбачається спрямування коштів ДФРР виключно на реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку. Пропонується відмова від встановлення галузевих (секторальних) квот для проектів (10% на спортивну інфраструктуру, енергоефективність та інше) - доцільність цих проектів має бути визначена Держстратегією або регіональними стратегіями розвитку, підтверджена конкурсним відбором.

Крім того, законом встановлюються запобіжники, які не допустять лобіювання особистих інтересів окремих посадових осіб під час конкурсного відбору проектів (онлайн-трансляція засідань комісії, подання, відбір та оцінка через онлайн-платформу dfrr.minregion.gov.ua у відповідності до визначених урядом та міністерством процедур).

До того ж документом передбачено, що в рамках ДФРР можуть об’єднуватися кошти міжнародної технічної допомоги (які отримує Україна на регіональний розвиток). Спрямування таких коштів здійснюватиметься рішенням Кабміну на реалізацію важливих проектів загальнонаціонального значення.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 29 вересня схвалив законопроект щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Як писало РБК-Україна раніше, в уряді в кінці минулого року повідомляли, що в проекті державного бюджету на 2019 рік заплановане збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн.

Зазначимо також, президент Володимир Зеленський доручив до кінця 2019 року схвалити нову державну стратегію регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки.