На Фонд регионального развития в 2019 году выделят 9 млрд гривен, - Гройсман

За счет Фонда регионального развития ремонтируют инфраструктуру в регионах

В проекте государственного бюджета на 2019 год запланировано увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Владимира Гройсмана в Facebook.

Гройсман напомнил, что за счет ГФРР в Украине строятся и ремонтируются школы, садики, больницы, дороги, мосты.

По его данным, в 2017 году за деньги ГФРР было построено или отремонтировано 399 таких объектов, финансирование фонда тогда составило 3,5 млрд грн. В 2018 году на работу ГФРР было выделено 6 млрд грн.

Премьер-министр отметил, что общины могут самостоятельно выбирать, какие проекты реализовывать в своем регионе за счет ГФРР.

Напомним, что Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2019 год в первом чтении и бюджетные выводы 18 октября.

Кабинет министров Украины 31 октября принял решение о продлении проработки бюджетных выводов Верховной рады. Одновременно правительство предложило Раде проект изменений в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Также правительство хочет увеличить акциз на табачные изделия и ставки рентной платы за пользование недрами.