Кабмин одобрил закон о финансировании Госфонда регионального развития

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ внесут в Раду

Кабинет министров на своем заседании в воскресенье, 29 сентября, одобрил законопроект по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Теперь документ будет передан в Верховную раду.

"Правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доведения экономической или социальной эффективности", - указано в сообщении.

Напомним, в Кабмине в конце 2018-го сообщали, что в проекте государственного бюджета на 2019 год запланировано увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года принять новую государственную стратегию регионального развития на 2021 - 2027 годы.