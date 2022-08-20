ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде появился новый нардеп: кто им стал

Новина українською →
Киев, Суббота 20 августа 2022 11:39
В Раде появился новый нардеп: кто им стал Фото: в парламенте появился новый нардеп от СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной Раде появился новый народный депутат от партии "Слуга народа". Им стала Валентина Короленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что Короленко заняла место своего однопартийца Артема Михайлюка, который отказался от депутатских полномочий.

Он "зашел" в Раду 8 августа после того, как свои полномочия сложили новый генпрокурор Андрей Костин и судья КСУ Ольга Совгиря.

Следующий кандидат в партийном списке "Слуги народа" Дмитрий Ермоленко также отказался, поэтому место парламентария отдали Валентине Короленко (№145 в избирательном списке партии).

Что известно о новом нардепе

Стоит отметить, что Короленко является уроженкой Кривого Рога, откуда президент Владимир Зеленский. Она имеет два высших образования по специальностям "Правоведение" и "Финансы и кредит".

До недавнего времени она работала на различных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Андрей Костин был назначен новым генеральным прокурором, а Ольга Совгиря стала судьей Конституционного суда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа Верховная рада Центральная избирательная комиссия
NEWS
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам