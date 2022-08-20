У Раді з'явився новий нардеп: хто ним став
У Верховній раді з'явився новий народний депутат від партії "Слуга народу". Ним стала Валентина Короленко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.
Зазначається, що Короленко зайняла місце свого однопартійця Артема Михайлюка, який відмовився від депутатських повноважень.
Він "зайшов" у Раду 8 серпня після того, як свої повноваження склали новий генпрокурор Андрій Костін та суддя КСУ Ольга Совгиря.
Наступний кандидат у партійному списку "Слуги народу" Дмитро Єрмоленко також відмовився, тому місце парламентаря віддали Валентині Короленко (№145 у виборчому списку партії).
Що відомо про нового нардепа
Варто зазначити, що Короленко є уродженкою Кривого Рогу, звідки президент Володимир Зеленський. Вона має дві вищих освіти за спеціальностями "Правознавство" і "Фінанси та кредит".
Донедавна вона працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Андрій Костін був призначений новим генеральним прокурором, а Ольга Совгиря стала суддею Конституційного суду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.