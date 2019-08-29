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В Раде появилось постановление об увольнении Луценко

Новости » Политика    29.08.2019 - 15:12
В Раде появилось постановление об увольнении Луценко
Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее Луценко написал заявление об отставке

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом свидетельствует проект постановления №1018, обнародованный на сайте ВР.

Напомним, в четверг генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности. "Заявление президенту Украины Зеленскому. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию", - отметил он.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале августа Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная рада IX созыва.

Отметим, генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

Луценко занимал пост генерального прокурора Украины с мая 2016 года.

РБК-Украина также сообщало, что кандидатуру Руслана Рябошапки на должность главы ГПУ согласовали с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Добавим также, в конце июля Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.

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