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У Раді з'явилася постанова про звільнення Луценка

Новини » Політика    29.08.2019 - 15:12
У Раді з'явилася постанова про звільнення Луценка
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Луценко написав заяву про відставку

У Верховній раді зареєстрували проект постанови про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Про це свідчить проект постанови №1018, оприлюднений на сайті ВР.

Нагадаємо, у четвер генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади. "Заява президента України Зеленському. Прошу звільнити мене з посади генерального прокурора за власним бажанням", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу Верховна рада IX скликання.

Відзначимо, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

Луценко займав пост генерального прокурора України з травня 2016 року.

РБК-Україна також повідомляло, що кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду глави ГПУ узгодили з радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Додамо також, у кінці липня Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

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