В Раде пока нет конечного текста закона о деолигархизации, - Разумков

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде отсутствует окончательный вариант законопроекта о деолигархизации. Д окумент готовится в Офисе президента.

"Этот законопроект готовится в Офисе президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет", - сказал глава Рады.

По его словам, олигархизация украинского государства является проблемой, с которой надо бороться. В то же время Разумков отметил, что законодательные инициативы должны предусматривать создание единых правил для всех.

"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", - заявил спикер парламента.