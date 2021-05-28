RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді поки немає кінцевого тексту закону про деолігархізацію, - Разумков

Автор: Юлія Струк

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що у Верховній раді відсутній остаточний варіант законопроекту про деолігархізацію. Документ готується в Офісі президента.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Цей законопроект готується в Офісі президента. До процесу також залучено Міністерство юстиції. Кінцевого варіанту законопроекту у стінах парламенту немає", - сказав очільник Ради.

За його словами, олігархізація української держави є проблемою, з якою треба боротися. Водночас Разумков зазначив, що законодавчі ініціативи повинні передбачати створення єдиних правил для всіх.

"Не можна, щоб закони стосувалися окремої категорії людей. Закони пишуться для усіх громадян. І всі повинні їх дотримуватися", - заявив спікер парламенту.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опубліковані в ЗМІ норми нібито "законопроекту про олігархів" не є текстом самого документа. Текст реального документа ще не готовий.

Як писало РБК-Україна, в минулий четвер президент Володимир Зеленський заявив, що на цьому тижні буде опублікований текст його законопроекту про олігархів. А раніше ЗМІ поширили нібито норми цього законопроекту.

Так, розробка законопроекту про олігархів була анонсована президентом після засідання РНБО ще в середині квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна РадаолигархиДмитро Разумков