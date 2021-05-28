У Раді поки немає кінцевого тексту закону про деолігархізацію, - Разумков

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що у Верховній раді відсутній остаточний варіант законопроекту про деолігархізацію. Документ готується в Офісі президента.
"Цей законопроект готується в Офісі президента. До процесу також залучено Міністерство юстиції. Кінцевого варіанту законопроекту у стінах парламенту немає", - сказав очільник Ради.
За його словами, олігархізація української держави є проблемою, з якою треба боротися. Водночас Разумков зазначив, що законодавчі ініціативи повинні передбачати створення єдиних правил для всіх.
"Не можна, щоб закони стосувалися окремої категорії людей. Закони пишуться для усіх громадян. І всі повинні їх дотримуватися", - заявив спікер парламенту.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що опубліковані в ЗМІ норми нібито "законопроекту про олігархів" не є текстом самого документа. Текст реального документа ще не готовий.
Як писало РБК-Україна, в минулий четвер президент Володимир Зеленський заявив, що на цьому тижні буде опублікований текст його законопроекту про олігархів. А раніше ЗМІ поширили нібито норми цього законопроекту.
Так, розробка законопроекту про олігархів була анонсована президентом після засідання РНБО ще в середині квітня.