Опубликованные в СМИ нормы "закона об олигархах" не являются текстом документа, - Подоляк

Опубликованные в СМИ нормы якобы " законопроекта об олигархах " не являются текстом самого документа. Текст реального документа еще не готов.

По его словам, работа над законопроектом продолжается и официальной презентации документа или его регистрации в парламенте еще не было.

"Законодательная работа - это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса - регистрация законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация. Это точно не происходит в форме публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме "слива" в какое-то из СМИ каких-то никем не подтверждённых и вообще непонятных вариантов. То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта", - заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что как только законопроект будет презентован и зарегистрирован в парламенте, начнется работа в комитетах, после чего документ должен пройти первое и второе чтение.

"Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы. Поэтому сейчас нельзя говорить безоговорочно о том, каким будет закон о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, после его принятия парламентом", - объяснил он.

Подоляк добавил, что конкретные нормы законопроекта еще будут "дополняться, детализироваться и шлифоваться". Это, по его словам, происходит и сейчас на этапе подготовки.

"Рациональные предложения к законопроекту будут рассмотрены и проанализированы депутатами и в рамках парламентских процедур. Для президента и для общества принципиально одно - чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году", - резюмировал он.