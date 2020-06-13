В Раде подтвердили коронавирус у еще одного нардепа

Болезнь обнаружили у нардепа Перебийниса
В Верховной раде зафиксировали новый случай инфицирования коронавирусом. Заражение подтвердили у народного депутата от "Слуги народа".
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, инфицирование коронавирусом подтвердили у нардепа Максима Перебийниса. Народный избранник чувствует себя нормально, поэтому лечится дома.
На этой неделе парламентский комитет, в который входит больной нардеп, собирался в режиме видеоконференции. Однако Перебийнис был в Раде на прошлой неделе.
"На прошлой неделе (нардеп Перебийнис - ред.) был в зале. Аппарат ВР составляет список лиц, с которыми контактировал", - рассказала Кравчук.
Напомним, в конце мая подтвердили коронавирус у Валерия Божика - нардепа от "Слуги народа".
Вчера заражение коронавирусом подтвердили у жены президента Елены Зеленской.
После этого глава государства Владимир Зеленский перешел на специальный режим работы и ограничил встречи.
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Автор: Анастасия Светлевская