ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще один нардеп от "Слуги народа" заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     28.05.2020 - 17:50
Еще один нардеп от "Слуги народа" заразился коронавирусом
Фото: Валерий Божик (facebook.com Божик Валерий)

Устанавливаются лица, которые контактировали с инфицированным депутатом

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Валерий Божик заразился коронавирусом. Нардепа изолировали.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

На данный момент аппарат Верховной рады составляет списки людей, которые в последнее время контактировали с инфицированным.

"Да, действительно, буквально несколько часов назад пришел положительный результат (на коронавирус - ред.). Депутат на изоляции, продолжается эпидемиологическое расследование", - отметила Кравчук.

Валерий Божик - заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики. По словам Кравчук, вероятно, именно члены комитета первыми захотят пройти тестирование на COVID-19.

В целом известно около 15 случаев заболевания коронавирусом среди народных депутатов Украины.

В "Слуге народа" заболели несколько нардепов, последний случай COVID-19 зафиксировали у Юрия Аристова, который к тому же является главой бюджетного комитета.

Также сообщалось о заражении депутата от "Батькивщины" Олега Мейдыча, после которого вся фракция ушла на самоизоляцию.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины нардепКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь