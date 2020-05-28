Еще один нардеп от "Слуги народа" заразился коронавирусом

Фото: Валерий Божик (facebook.com Божик Валерий)

Устанавливаются лица, которые контактировали с инфицированным депутатом

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Валерий Божик заразился коронавирусом. Нардепа изолировали.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

На данный момент аппарат Верховной рады составляет списки людей, которые в последнее время контактировали с инфицированным.

"Да, действительно, буквально несколько часов назад пришел положительный результат (на коронавирус - ред.). Депутат на изоляции, продолжается эпидемиологическое расследование", - отметила Кравчук.

Валерий Божик - заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики. По словам Кравчук, вероятно, именно члены комитета первыми захотят пройти тестирование на COVID-19.

В целом известно около 15 случаев заболевания коронавирусом среди народных депутатов Украины.

В "Слуге народа" заболели несколько нардепов, последний случай COVID-19 зафиксировали у Юрия Аристова, который к тому же является главой бюджетного комитета.

Также сообщалось о заражении депутата от "Батькивщины" Олега Мейдыча, после которого вся фракция ушла на самоизоляцию.

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Автор: Роман Калиниченко