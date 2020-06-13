У Раді підтвердили коронавірус у ще одного нардепа

Фото: Максим Перебийніс (facebook.com/Народний депутат Максим Перебийніс 212 округ)

Хворобу виявили у нардепа Перебийніса

У Верховній раді зафіксували новий випадок інфікування коронавірусом. Зараження підтвердили у народного депутата від "Слуги народу".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, інфікування коронавірусом підтвердили у нардепа Максима Перебийніса. Народний обранець почувається нормально, тому лікується вдома.

Цього тижня парламентський комітет, до якого входить хворий нардеп, збирався в режимі відеоконференції. Однак Перебийніс був в Раді минулого тижня.

"Минулого тижня (нардеп Перебийніс - ред.) був в залі. Апарат ВР складає список осіб, з якими контактував", - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, наприкінці травня коронавірус підтвердили у Валерія Божика - нардепа від "Слуги народу".

Вчора зараження коронавірусом підтвердили у дружини президента Олени Зеленської.

Після цього глава держави Володимир Зеленський перейшов на спеціальний режим роботи та обмежив зустрічі.

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Автор: Анастасия Светлевская