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Президент переходит на особый режим работы

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 20:22
Президент переходит на особый режим работы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Тест на коронавирус Владимира Зеленского показал отрицательный результат

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги Елены. Результат теста на коронавирус, который сдал сам президент, оказался отрицательным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности.

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что глава государства ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.

"Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях, а также отменяются все его рабочие поездки за пределы Киева.

Кроме того, президент временно будет общаться лишь с охраной и ближайшими помощниками.

"Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны Главы государства в соответствии с его конституционных полномочий", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

Напомним, сегодня у Елены Зеленской подтвердили инфицирование коронавирусом.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский рассказал журналистам, что хотел заболеть коронавирусом и самоизолироваться на Банковой.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирус
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