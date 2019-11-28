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У Раді планують суттєво зменшити концентрацію земельних угідь в одні руки

Новини » Економіка     28.11.2019 - 15:09
У Раді планують суттєво зменшити концентрацію земельних угідь в одні руки
Фото: Микола Сольський (agropolit.com)

Однак наразі комітет не визначився з конкретними розмірами концентрації

У законопроекті про відкриття ринку землі планують суттєво зменшити концентрацію земельних угідь в одні руки. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що кожна друга правка, подана до другого читання проекту, стосується змін по концентрації.

"Зменшення по концентрації - воно буде суттєве. Кожна друга правка стосується змін по концентрації. Розліт величезний. Те, що я вже бачив - від пару сотень гектарів в одні руки до ста тисяч, умовно. Тому є і тисяча, і п'ять, є у відсотках від країни (правки, - ред.)", - повідомив Сольський.

За словами нардепа, наразі невідомо, яким буде рішення комітету щодо розмірів концентрації земельних угідь в одні руки.

"У нас навіть від одних і тих самих фракцій є різні правки. Від "Слуги народу" є різні правки по концентрації. Від депутатів від інших фракцій - теж між ними є різні правки. Це просто потрібен час знайти щось середнє… за що проголосують і що буде конструктивним для усіх", - додав парламентар.

Нагадаємо, Сольський заявив, що законопроект про обіг землі отримав більше двох тисяч правок. Він додав, що в середу термін подачі поправок до законопроекту про обіг землі завершився.

Так, дані опитування КМІС свідчать, що прийняття Верховною Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

Як писало РБК-Україна, 13 листопада Верховна рада в першому читанні прийняла закон про запуск ринку землі в Україні.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, в разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосувала б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% всіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

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