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В Раде планируют создать рабочую группу для расследования причин лесных пожаров

Новости » Политика     08.05.2020 - 17:42
В Раде планируют создать рабочую группу для расследования причин лесных пожаров
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рабочая группа будет работать над законом по предотвращению возникновения лесных пожаров

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности и комитет по вопросам экологической политики и природопользования планируют создать совместную рабочую группу для расследования недавних лесных пожаров. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Отмечается, что совместная рабочая группа двух комитетов, в частности, должна выяснить основания для возникновения таких широкомасштабных пожаров и заслушать информацию руководителей центральных исполнительных органов по выявлению конкретных виновников этих пожаров, разработать соответствующие рекомендации.

Также группа планирует продолжить наработки законопроекта по предотвращению возникновения лесных пожаров в будущем, который уже нарабатывается в комитете по вопросам экологической политики и природопользования.

"Члены комитета поддержали инициативу и выразили желание принять участие в работе совместной рабочей группы", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня в Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение выделить 45,2 млн гривен для ликвидации последствий лесных пожаров в Житомирской области.

Так, глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявил, что в Житомирской области и по всей Украине уже восстанавливают леса, поврежденные огнем. По его словам, восстановление происходит несмотря на карантин.

Теги Новости Украины пожаррабочая группаВерховная Рада
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