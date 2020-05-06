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Кабмин выделил на ликвидацию пожаров в Житомирской области более 45 млн гривен

Новости » Политика     06.05.2020 - 14:13
Кабмин выделил на ликвидацию пожаров в Житомирской области более 45 млн гривен
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из этих средств 37,6 млн гривен выделят Гослесагентству

Кабинет министров принял решение выделить 45,2 млн гривен для ликвидации последствий лесных пожаров в Житомирской области. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из этой суммы 37,6 млн гривен выделено Минэкоэнерго.

"Кабмин выделяет 7,6 млн грн МВД (для ГСЧС) и 37,6 млн грн Минэкоэнерго (для Гослесагентства) из резервного фонда для ликвидации последствий пожаров в Житомирской области", - написал парламентарий.

Напомним, глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявил, что в Житомирской области и по всей Украине уже восстанавливают леса, поврежденные огнем. По его словам, восстановление происходит несмотря на карантин.

Как писало РБК-Украина, пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области были локализованы. Так, в Житомирской области пожары локализовали вблизи Лугинского и Олевского районов. Сейчас огнеборцы оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

Добавим также, Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и лесов в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

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