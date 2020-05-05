ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине начали восстановление лесов, поврежденных недавними пожарами

Новости » Происшествия     05.05.2020 - 12:58
В Украине начали восстановление лесов, поврежденных недавними пожарами
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Восстановление происходит несмотря на карантин

В Житомирской области и по всей Украине уже восстанавливают леса, поврежденные огнем. Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий, передает правительственный портал.

По его словам, восстановление происходит несмотря на карантин.

"По всей стране происходит восстановление лесов, несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают свою основную работу - оберегать и восстанавливать леса. Особенно это важно для тех регионов, пострадавших от лесных пожаров", - сказал Заблоцкий.

Он отметил, что две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, из-за чего возник пожар. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры, а лесники начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.

"Сейчас высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Именно такие саженцы, выращенные по особой технологии в специальных кассетах, можно высаживать на лесных участках в течение всего вегетационного периода, ведь в них в течение длительного периода сохраняется влага и питательные вещества. Это и позволяет растению успешно прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для посадки обычных саженцев прошли", - пояснил глава Гослесагентства.

Напомним, по состоянию на 4 мая пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области были локализованы.

Как писало РБК-Украина, Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и лесов в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

Пожары в Житомирской и Чернобыльской зоне локализовали Пожары в Житомирской области: спасатели оказывают помощь по ликвидации очагов тления
Новости Украины пожарлесГослесагентство
News
On Top