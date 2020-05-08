ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді планують створити робочу групу для розслідування причин лісових пожеж

Новини » Політика     08.05.2020 - 17:42
У Раді планують створити робочу групу для розслідування причин лісових пожеж
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Робоча група працюватиме над законом щодо запобігання виникнення лісових пожеж

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності та комітет з питань екологічної політики та природокористування планують створити спільну робочу групу для розслідування нещодавніх лісових пожеж. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зазначається, що спільна робоча група двох комітетів, зокрема, має з’ясувати підстави для виникнення таких широкомасштабних пожеж та заслухати інформацію керівників центральних виконавчих органів щодо виявлення конкретних винуватців цих пожеж, напрацювати відповідні рекомендації.

Також група планує продовжити напрацювання законопроекту щодо запобігання виникнення лісових пожеж у майбутньому, який вже опрацьовується у комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

"Члени комітету підтримали ініціативу та висловили бажання взяти участь у роботі спільної робочої групи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Чорнобильській зоні та в Житомирській області продовжуються заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення виділити 45,2 млн гривень для ліквідації наслідків лісових пожеж у Житомирській області.

Так, глава Держлісагентства Андрій Заблоцький заявив, що в Житомирській області і по всій Україні вже відновлюють ліси, пошкоджені вогнем. За його словами, відновлення відбувається попри карантин.

Теги Новини України пожежарабочая группаВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся