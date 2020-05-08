Украина предлагает подключить к работе ТКГ переселенцев: кто может попасть

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Минск возможно будут приглашать представителей от юридического сообщества, от журналистов

Украина планирует подключить к работе подгрупп ТКГ переселенцев с Донбасса. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Минская реформа: как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу".

Пока власти вырабатывают критерии, по которым будет проходить отбор потенциальных делегатов от Украины. Источник, осведомленный ходом переговорного процесса, сообщил РБК-Украина, что в Минск возможно будут приглашать представителей от юридического сообщества, от журналистов, от священнослужителей и т. д, которые пользуются авторитетом в обществе.

Или же кандидатами станут представители местного самоуправления, которые были избраны еще на местных выборах 2010 года. Но поскольку с тех пор на территории ОРДЛО не проходили никакие непризнанные Украиной и миром выборы, они могут считаться вполне легитимными мэрами и депутатами местных советов.

Ранее сообщалось, что Украина официально предлагает привлечь переселенцев к работе подгрупп Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, который усиливает представительство Украины в ТКГ представителями Кабинета министров и нардепами для ускорение минского процесса.