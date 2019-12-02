В Раде ответили на заявление Госдумы РФ о "выходе" ряда областей из состава Украины

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ответил на заявление спикера Государственной думы России Вячеслава Володина о вероятном выходе из состава Украины ряда областей из-за "национализма и притеснения малых народов". Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков подчеркнул, что в Украине нет "малых народов".

"Заявление спикера Госдумы РФ, которое прозвучало в выходные… Оно не может остаться без реакции Верховной рады. Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, в Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, да, он может разговаривать на разных языках, но это единый народ", - подчеркнул глава ВР.

Спикер Рады заверил, что никакие территории "отваливаться" и "отходить не будут".

"И я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории, то это только мечты… Мы, как Верховная рада, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут, опять, простите за тавтологию, объединять", - сказал он.

Напомним, Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". Таким образом он отреагировал на срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - заявил спикер Госдумы РФ.

Как писало РБК-Украина, глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слова Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей. Аваков призвал спикера российской Госдумы "говорить чаще", так как, по мнению главы МВД "это помогает украинцам лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Добавим также, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар ответил на слова председателя Госдумы РФ и подчеркнул, что РФ в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине.