Аваков отреагировал на слова спикера Госдумы о "выходе областей из состава" Украины

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Глава МВД Украины раскритиковал слова Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей.

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Министр написал: "Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией".

Аваков призвал Володина “говорить чаще”, так как, по мнению главы МВС "это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления “русского мира".

"Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть такие, как я. К вашим услугам - русскоязычный украинский националист Арсен", - написал Аваков.

Напомним, ранее Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". Таким образом Володин отреагировал на срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - сказал спикер Госдумы.