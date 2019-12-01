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Кулеба ответил спикеру Госдумы: готовы принять пару областей РФ

Новости » Политика     01.12.2019 - 22:14
Кулеба ответил спикеру Госдумы: готовы принять пару областей РФ
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба раскритиковал слова главы Госдумы РФ о якобы выходе "ряда областей из состава Украины"

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба раскритиковал слова главы Госдумы РФ Вячеслава Володина о якобы выходе "ряда областей из состава Украины". Об этом он написал в Twitter.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет", - отметил Кулеба.

Кроме того, вице-премьер добавио "готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрение европейских стандартов жизни".

Напомним, ранее Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". Таким образом Володин отреагировал на срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - сказал спикер Госдумы.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар ответил на слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей.По его словам, РФ в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине.

Боднар заявил, что заявление Володина - классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует в этнонациональных вопросах в Украине.

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