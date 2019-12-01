В МИД ответили на слова спикера Госдумы о "выходе областей из состава" Украины

Фото: Василий Боднар (mfa.gov.ua)

В МИД заявили, что РФ в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар ответил на слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

По его словам, РФ в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине.

Боднар заявил, что заявление Володина - классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует в этнонациональных вопросах в Украине.

Он отметил, что формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Однако, по его словам, "в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами.

Боднар также заявил, что провокационные формулировки Володина и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии России против Украины.

Представитель МИД заявил, что в словах Володина очевидно стремление разжечь межнациональную вражду в Украине.

Напомним, ранее Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". Таким образом Володин отреагировал на срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - сказал спикер Госдумы.