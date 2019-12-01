Спикер Госдумы пригрозил Украине выходом из ее состава нескольких областей

Фото: Вячеслав Володин (duma.gov.ru/)

Володин отреагировал на срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН

Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера на сайте Госдумы.

Таким образом Володин отреагировал на срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - сказал спикер Госдумы.

Он отметил, что права нацменьшинств в Украине постоянно нарушаются, в частности их право на язык, "в то время как Киев вводит украинский язык как единственный государственный".

Напомним, бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook заявил, что на Форум по вопросам меньшинств при ООН в составе российской делегации прибыли так называемые представители оккупированного Крыма.

Украина направила ноту ООН в связи с участием так называемых "представителей" оккупированного Крыма на Форуме по вопросам меньшинств.