В Раде обратились к облсоветам не принимать решений об ограничениях для эвакуированных из Китая

Фракция "Слуга народа" обратилась к областным советам с просьбой не принимать решений об ограничениях для эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Полтавский облсовет вроде бы хочет принять решение относительно ограничений для эвакуированных из Китая украинцев.

"Мы обращаемся от нашей политической фракции во всех областных советов. Поступила информация, что Полтавский областной совет собирается на заседания и вроде бы хочет принять решение. Любые решения по ограничению наших граждан на территории Украины являются абсолютно незаконными. Таким действиям будет оскорбление поставлена правовая оценка. Поэтому я призываю депутатов, не вестись на манипуляции", - заявил Качура.

Напомним, 21 февраля Полтавский облсовет проведет внеочередную сессию по ситуации в Новых Санжарах. По словам председателя облсовета, на заседании ожидают руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов общины.

Отметим, что самолет с эвакуированными из Уханя уже прилетел в Харьков. Ожидается, что в ближайшее время украинцев и нескольких иностранцев начнут перевозить в Полтавской области.

Тем временем, жители Новых Санжар протестуют против размещения эвакуированных из Китая украинцев. Планируется, что их разместят в местном медицинском центре Национальной гвардии. Протестующим уже пригрозили уголовной ответственностью за агрессивные действия.

Добавим, что медицинский центр в Новых Санжарах, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности.