ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде обратились к облсоветам не принимать решений об ограничениях для эвакуированных из Китая

Новости » Политика     20.02.2020 - 14:56
В Раде обратились к облсоветам не принимать решений об ограничениях для эвакуированных из Китая
Фото: Александр Качура (из открытых источников)

По словам Александра Качуры, Полтавский облсовет хочет принять решение относительно ограничения для эвакуированных из Китая украинцев

Фракция "Слуга народа" обратилась к областным советам с просьбой не принимать решений об ограничениях для эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Полтавский облсовет вроде бы хочет принять решение относительно ограничений для эвакуированных из Китая украинцев.

"Мы обращаемся от нашей политической фракции во всех областных советов. Поступила информация, что Полтавский областной совет собирается на заседания и вроде бы хочет принять решение. Любые решения по ограничению наших граждан на территории Украины являются абсолютно незаконными. Таким действиям будет оскорбление поставлена правовая оценка. Поэтому я призываю депутатов, не вестись на манипуляции", - заявил Качура.

Напомним, 21 февраля Полтавский облсовет проведет внеочередную сессию по ситуации в Новых Санжарах. По словам председателя облсовета, на заседании ожидают руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов общины.

Отметим, что самолет с эвакуированными из Уханя уже прилетел в Харьков. Ожидается, что в ближайшее время украинцев и нескольких иностранцев начнут перевозить в Полтавской области.

Тем временем, жители Новых Санжар протестуют против размещения эвакуированных из Китая украинцев. Планируется, что их разместят в местном медицинском центре Национальной гвардии. Протестующим уже пригрозили уголовной ответственностью за агрессивные действия.

Добавим, что медицинский центр в Новых Санжарах, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности.

Персонал медцентра в Новых Санжарах вывезли с объекта Экономический комитет Рады сегодня рассмотрит отчет Кабмина
Новости Украины Верховная Радавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь