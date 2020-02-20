У Раді звернулися до облрад не ухвалювати рішень щодо обмежень для евакуйованих з Китаю

Фото: Олександр Качура (з відкритих джерел)

За словами Олександра Качури, Полтавська облрада хоче прийняти рішення щодо обмеження для евакуйованих з Китаю українців

Фракція "Слуга народу" звернулась до обласних рад з проханням не ухвалювати рішень щодо обмежень для евакуйованих з Китаю українців. Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Полтавська облрада ймовірно хоче прийняти рішення щодо обмеження для евакуйованих з Китаю українців.

"Ми звертаємось від нашої політичної фракції до всіх обласних рад. Надійшла інформація, що Полтавська обласна рада збирається на засідання і начебто хоче прийняти рішення. Будь-які рішення щодо обмеження наших громадян на території України є абсолютно незаконними. Таким діям буде образу поставлена правова оцінка. Тому я закликаю депутатів, не вестись на маніпуляції", - заявив Качура.

Нагадаємо, 21 лютого Полтавська облрада проведе позачергову сесію щодо ситуації у Нових Санжарах. За словами голови облради, на засіданні очікують керівництво Міністерства охорони здоров’я, керівників та депутатів громади.

Зазначимо, літак з евакуйованими з Уханя вже прилетів до Харкова. Очікується, що найближчим часом українців і кількох іноземців почнуть перевозити до Полтавської області.

Тим часом, жителі Нових Санжар протестують проти розміщення евакуйованих з Китаю українців. Планується, що їх розмістять у місцевому медичному центрі Національної гвардії. Протестувальникам вже пригрозили кримінальною відповідальністю за агресивні дії.

Додамо, що медичний центр у Нових Санжарах, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, ізолюють і переведуть на суворий режим безпеки.