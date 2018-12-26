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В Раде назвали условие для возвращения к военному положению

Новости » Политика    26.12.2018 - 16:35
В Раде назвали условие для возвращения к военному положению
Фото: Верховная Рада (president.gov.ua)

В Раде рассказали, что во время рассмотрения вопроса о введении военного положения в Украине существовала угроза полномасштабного наступления со стороны РФ

Верховная рада может вернуться к вопросу продолжения военного положения в случае обострения ситуации с российской агрессией возле украинских границ. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп Андрей Тетерук.

"За эти 30 дней мы увидели, что режим военного положения сыграл две ключевые роли: просигнализировал о акте военной агрессии РФ и укрепил позицию защиты на дипломатическом фронте. А во-вторых, военное положение позволило нам выявить недостатки и ошибки во взаимодействии исполнительной ветви власти, а именно Кабмина и сектора безопасности и обороны", - рассказал Тетерук.

По его словам, во время рассмотрения вопроса о введении военного положения в Украине существовала угроза полномасштабного наступления со стороны РФ. Но пока оснований продолжать военное положение нет.

"30 дней назад рассматривая ситуацию, которая сложилась, а именно акт военной агрессии и подготовку к полномасштабному наступлению на сухопутную часть нашего государства, мы имели вполне вероятную угрозу со стороны РФ. Как мы видим за эти 30 дней ни одного нарушения прав не произошло. Более угрожающих факторов чем те, что мы имеем не обнародовано. Поэтому нет причин продолжать военное положение. Но это не означает, что мы не можем вернуться к этому в будущем в случае ухудшения ситуации на границе", - добавил он.

Напомним, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине прекращено. Он отметил, что военное положение не должны продолжать ради защиты прав и свобод граждан.

Как писало РБК-Украина ранее Тука заявлял, что в Украине следует продолжить военное положение, поскольку угроза со стороны РФ не уменьшилась.

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Новости Украины военное положениеВерховная Рада
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