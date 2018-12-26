В Раді назвали умову для повернення до воєнного стану

Фото: Верховна Рада (president.gov.ua)

У Раді розповіли, що під час розгляду питання про введення воєнного стану в Україні існувала загроза повномасштабного наступу з боку РФ

Верховна рада може повернутись до питання продовження воєнного стану в разі загострення ситуації з російської агресією біля українських кордонів. Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців комітету з питань національної безпеки і оборони, нардеп Андрій Тетерук.

"За цих 30 днів ми побачили, що режим воєнного стану зіграв дві ключові ролі: просигналізував про акт військової агресії РФ і зміцнив позицію захисту на дипломатичному фронті. А по-друге, воєний стан дозволив нам виявити недоліки і помилки у взаємодії виконавчої гілки влади, а саме Кабміну та сектору безпеки і оборони", - розповів Тетерук.

За його словами, під час розгляду питання про введення воєнного стану в Україні існувала загроза повномасштабного наступу з боку РФ. Але наразі підстав продовжувати воєнний стан немає.

"30 днів назад розглядаючи ситуацію, яка склалась, а саме акт військової агресії і підготовку до повномасштабного наступу на сухопутну частину нашої держави, ми мали цілком вірогідну загрозу з боку РФ. Як ми бачимо за ці 30 днів жодного порушення прав не відбулось. Більш загрозливих чинників ніж ті, що ми маємо не оприлюднено. Тому немає причин продовжувати воєнний стан. Але це не означає, що ми не можемо повернутись до цього в майбутньому в разі погіршення ситуації на кордоні", - додав він.

Нагадаємо, 26 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні припинено. Він відзначив, що воєнний стан не мають продовжувати задля захисту прав і свобод громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, Тука заявляв, що в Україні слід продовжити воєнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.