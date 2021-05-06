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В Раде назвали темы встречи с Блинкеном. Обсуждали назначение главы "Нафтогаза"

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и главы фракций провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд. Обсудили реформы в Украине и назначение главы НАК "Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Стороны обсудили стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов Америки, национальную безопасность, противодействие российской агрессии. Они также обменялись мнениями по проведению реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы Службы безопасности Украины.

"Отдельно был поднят вопрос о выполнении закона "Об управлении объектами государственной собственности" по поводу назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - указано в сообщении.

Участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом.

Напомним, во время этой встречи парламентарии просили назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе.

Как писало РБК-Украина, Блинкен в ходе визита планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины.

Так, госсекретарь США и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили взаимодействие Украины и США как союзников в Центральной Европе и Черном море.

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