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"Важно, что первый визит в эту часть Европы именно в Украину": Кулеба встретился с Блинкеном

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 10:12
"Важно, что первый визит в эту часть Европы именно в Украину": Кулеба встретился с Блинкеном Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба в Киеве (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели встречу в Киеве. Говорили о взаимодействии Украины и США я союзников в Центральной Европе и Черном море.

Об этом сообщил Кулеба в Twitter.

Глава МИД отметил важность того, что Блинкен приехал с визитом именно в Украину, а не в другую страну восточной части Европы.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня визитом в Киеве находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее РБК-Украина публиковало детальную программу визита.

Как сообщалос ранее, МИД Украины рассматривает визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев как "сигнал чрезвычайно мощной поддержки" со стороны США в противодействии агрессии РФ.

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