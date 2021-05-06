"Важно, что первый визит в эту часть Европы именно в Украину": Кулеба встретился с Блинкеном

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели встречу в Киеве. Говорили о взаимодействии Украины и США я союзников в Центральной Европе и Черном море.

Глава МИД отметил важность того, что Блинкен приехал с визитом именно в Украину, а не в другую страну восточной части Европы.

"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен совершает первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба.