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Нардепы на встрече с Блинкеном просили назначить постоянного посла США в Украине: кого предлагают

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 11:30
Нардепы на встрече с Блинкеном просили назначить постоянного посла США в Украине: кого предлагают Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Главы фракций Верховной рады провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время нее парламентарии просили назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

На встрече также присутствовали заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, в. о. помощника заместителя госсекретаря посол Филип Рикер и глава парламента Дмитрий Разумков.

"Прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине - Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе", - сказано в сообщении.

Во время встречи госсекретарь рассказал о том, что на саммите G7 вопрос поддержки Украины был основным, как и на встрече стран-членов НАТО.

"Учитывая это, Давид Арахамия обратился с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной", - информируют в СН.

Блинкен отметил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институтов. Он заверил в максимальной поддержке нашего государства со стороны американского лидера Джо Байдена, Госдепартамента и Сената.

Кроме того, украинская сторона попросила поддержки в получении ПДЧ в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы.

РБК-Украина писало, что Блинкен в ходе визита планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины.

Ранее сообщалось, что визит госсекретаря США в Украину должен состояться до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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