В Раде назвали темы встречи с Блинкеном. Обсуждали назначение главы "Нафтогаза"

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и главы фракций провели встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд. Обсудили реформы в Украине и назначение главы НАК "Нафтогаз".

Стороны обсудили стратегическое партнерство Украины и Соединенных Штатов Америки, национальную безопасность, противодействие российской агрессии. Они также обменялись мнениями по проведению реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы Службы безопасности Украины.

"Отдельно был поднят вопрос о выполнении закона "Об управлении объектами государственной собственности" по поводу назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - указано в сообщении.

Участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом.