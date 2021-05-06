У Раді назвали теми зустрічі з Блінкеном. Обговорювали призначення глави "Нафтогазу"

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков та глави фракцій провели зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступником з політичних питань Вікторією Нуланд. Обговорили реформи в Україні та призначення глави НАК "Нафтогаз".

Учасники зустрічі відзначили, що для успішного майбутнього України одним із пріоритетів має бути верховенство права та дотримання рівності перед законом.

"Окремо було піднято питання про виконання закону "Про управління об'єктами державної власності" щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз", - вказано у повідомленні.

Сторони обговорили стратегічне партнерство України та Сполучених Штатів Америки, національну безпеку, протидію російській агресії. Вони також обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи Служби безпеки України.

Нагадаємо, під час цієї зустрічі парламентарі просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін як посла на постійній основі.

Як писало РБК-Україна, Блінкен у ході візиту планує обговорити з українськими чиновниками агресію Росії проти України.

Так, держсекретар США та глава МЗС України Дмитро Кулеба провели зустріч в Києві, у ході якої обговорили взаємодію України й США як союзників у Центральній Європі та Чорному морі.